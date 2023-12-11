الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاتحاد الأوروبي يناشد بمنع تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة من أراضيهم

تهجير الفلسطينيين
تهجير الفلسطينيين

ناشد جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بمنع تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة من أراضيهم.

نفس الأساليب 

وقال، بحسب فضاية القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، إنه يجب منع تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة من أراضيهم، مشيرًا إلى أن إسرائيل تستخدم نفس الأساليب بجنوب غزة كما في شماله.

وتابع مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن أعداد الضحايا المدنيين بقطاع غزة في تزايد، لافتًا أنه لا يوجد مزيد من أماكن الإيواء في قطاع غزة.

قطاع غزة الضحايا المدنيين بقطاع غزة تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إسرائيل الاتحاد الأوروبي

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