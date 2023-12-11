تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من سامح عيد فؤاد بولس، ضد اسطفانوس زكي اسطفانوس، سكرتير الطائفية الإنجيلية، وآخرين، لوقف تصديق نتيجة انتخابات الطائفية الإنجيلية المنعقدة يوم 2023 /2/17، وإلغاء قرار الجمعية العمومية بالطائفية الإنجيلية.

استكمال دعوى وقف نتيجة انتخابات الطائفة الإنجيلية.. بعد قليل

وكانت قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى التي حملت رقم 77/45140، لجلسة 11 ديسمبر للاطلاع والرد.

وعلي وجه اخر تستكمل المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، اليوم نظر طعن حسام الدين المندوه، المرشح بانتخابات نادى الزمالك، على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الصادر بقبول الدعوى المقامة من عبد المجيد سليم عبدالصبور، واستبعاد المندوه من الترشح علي مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة في يوم 20/10/2023، في الدعوى التي حملت رقم 77/78723 وزير الشباب أشرف صبحي بصفته وآخرين.

وكانت محكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإحالة الطعن المقام من حسام الدين المندوه الخواجة، المرشح بانتخابات نادى الزمالك، على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الصادر بقبول الدعوى المقامة من عبدالمجيد سليم عبدالصبور، واستبعاد المندوه من الترشح علي مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة فى يوم 20/10/2023، فى الدعوى التي حملت رقم 77/78723 وزير الشباب أشرف صبحي بصفته واخرين، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وكان تقدم حسام المندوه الحسيني بطعنين أمام الدائرة الأولى عليا فحص بمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على قرار استبعاده من انتخابات نادي الزمالك.

وقضت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، باستبعاد حسام المندوه الحسيني من انتخابات الزمالك، ورفض الدعوى المقامة من فاروق جعفر محمد، عضو عامل بنادي الزمالك، والتي يطالب فيها باستبعاد حسين لبيب عمر من الكشوف النهائية للمرشحين المقبولين على منصب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية في الانتخابات