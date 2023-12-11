متطوعو مراكز شباب كفر الشيخ يستقبلون الناخبين للتصويت فى ثاني أيام السباق الرئاسى

تتواجد الكيانات التطوعية من أعضاء مراكز شباب كفر الشيخ فى المقار الانتخابية من اللحظة الأولى لفتح اللجان لاستقبال الناخبين وتقديم المساعدة لكبار السن وذوى الهمم وتقديم إرشاد الناخب للجنته.

ويتابع الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ ورئيس غرفة العمليات المركزية بالمديرية، إقبال الشباب على المقار الانتخابية على مدار الساعة وتواجد أعضاء البرلمان وأندية التطوع فى اللجان، وذلك بتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وفتحت اللجان الانتخابية بدوائر المحافظة أبوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة صباح اليوم الاثنين، للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثاني لسباق الانتخابات الرئاسية، وشهدت لجان الانتخابات أمس الأحد إقبالًا كبيرا من الناخبين للمشاركة في العملية الانتخابية.

وتنعقد غرفة العمليات المركزية بمديرية الشباب والرياضة بحضور الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب وعبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة وأعضاء الغرفة المركزية بالمديرية ويشارك مليوني و339 الف و800 ناخب في العرس الديمقراطى، بالانتخابات الرئاسية بمحافظة كفرالشيخ، موزعين على 14 لجنة عامة، و508 مركز انتخابى، بـ 524 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة