مشروبات تساعدك على خسارة الوزن.. أبرزها شاي بالليمون

لا يجلب فصل الشتاء معه الطقس البارد مع أكواب دافئة من الشوكولاتة الساخنة والبطانيات فحسب، بل يجلب معه أيضًا الاستمتاع بالحلويات والسكر، سواء كان ذلك الفول السوداني الذي تشتريه من البائعين أو الكوب الدافئ من الشوكولاتة الساخنة، لذا ندرج هنا بعض المشروبات التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي للحفاظ على الوزن الزائد في الشتاء.

شاي ليمون بالنعناع

إن نكهة الليمون الحمضية، ونكهة النعناع، ​​ودفء الشاي تجعل هذه الطريقة المثالية لفقدان الوزن في الشتاء. غني بفيتامين C، عصير الليمون في الشاي يساعد في الهضم والتخلص من السموم، في حين أن النعناع يهدئ المعدة والحلق مما يمكن أن يساعد في الحد من آلام الجوع. لتحضير شاي الليمون، ما عليك سوى إضافة بعض عصير الليمون أو نقع بعض شرائح الليمون مع أوراق النعناع في زجاجة ماء طوال الليل. في صباح اليوم التالي، قم بغلي هذا الماء لمدة 5 دقائق تقريبًا.

عصير البنجر

عصير البنجر ليس غنيًا بالمواد المغذية فحسب، بل يمكن أن يساعدك هذا العصير منخفض السعرات الحرارية والمشبع أيضًا في الحفاظ على وزنك في الشتاء.

البنجرغني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، وهو معروف بقدرته على دعم وظائف الكبد وإزالة السموم من الجسم. وهذا يساعد على عمليات حرق الدهون الطبيعية في الجسم كما أن الألياف الموجودة فيه تساعدك على الشعور بالشبع لفترة طويلة. لتحضير كوب من عصير البنجر، ما عليك سوى بشر حبة شمندر كاملة ومزجها مع بعض الماء أو يمكنك ببساطة استخدام العصارة لتحضيرها. أضف بعض عصير الليمون وقليل من الملح الأسود لتعزيز الطعم.

شاي القرفة

يعتبر شاي القرفة مشروبًا مريحًا وعطريًا، ويقدم العديد من الفوائد الصحية وأحدها هو التحكم في الوزن. تتمتع القرفة بنكهة ترابية قوية يحبها الناس عادةً. عندما تقترن بكوب ساخن من الشاي، فإنها تشبه الكرز على كعكة الشتاء. تساعد القرفة على تنظيم مستويات السكر في الدم ويمكن أن تساعد نكهتها في تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر. علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد كوب دافئ من شاي القرفة في الليل أو في الصباح الباكر على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وبالتالي المساعدة في عملية حرق الدهون. لتحضير شاي القرفة، فقط قم بغلي 1 أو 2 عود قرفة في الماء الساخن واتركه لمدة 5-7 دقائق. تناول هذا الشاي قبل الوجبات يمكن أن يساعد أيضًا على الهضم.

شاي جوز الهند والقرفة

إذا لم تكن من محبي الشاي أو المشروبات التي لا تحتوي على الحليب، فلدينا خيار لك أيضًا! يجمع شاي القرفة بجوز الهند بين فوائد القرفة وخير وثراء حليب جوز الهند. لتحضير هذا المشروب، قومي بوضع بعض أعواد القرفة في حليب جوز الهند واتركيه يغلي لبعض الوقت حتى يتغير لون الشاي. اسكبيه في كوب ورشي فوقه القليل من مسحوق القرفة وسيكون شاي القرفة بجوز الهند جاهزًا.