إقبال كثيف من الناخبين على لجنة مدرسة جواد حسنى بالإسماعيلية

شهدت مدرسة الجواد حسني في حي ثان الإسماعيلية احتشاد العديد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية، حيث اصطف المواطنون في صفوف طويلة للإدلاء بأصواتهم، مؤكدين على حرصهم بالانتخاب منذ الساعات الأولى لبداية عملية التصويت.

واصطف الرجال والنساء في صفوف مختلفة للمشاركة في الانتخابات، كما تواجد العديد من النساء والشباب والرجال في مختلف الفئات العمرية أمام المدرسة حريصين على الادلاء بأصواتهم.

وقالت سعاد حمادة إنها حريصة على الإدلاء بصوتها في الانتخابات، مشيرة إلى أن مصر بحاجة لكل مواطن، للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي الذي يظهر بأسمى وأفضل أشكاله، حيث إن توافد الجميع على اللجان منذ الساعات الأولى خير دليل على حبهم للوطن.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وكانت قد أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.