"القاهرة الإخبارية": سماع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة الاوكرانية كييف

أفادت وكالة رويترز، سماع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة الأوكرانية كييف، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

ويستعد كبار أعضاء الاتحاد الأوروبي لخوض مواجهة مع المجر هذا الأسبوع بشأن منح أوكرانيا مساعدات بمليارات اليورو وفرصة لبدء مفاوضات العضوية وهما هدفان رئيسيان لكييف مع تعثر حربها مع روسيا.

ويجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة في بروكسل يومي الخميس والجمعة، لاتخاذ قرار بشأن مقترحات لمنح 50 مليار يورو من الدعم الاقتصادي لكييف وتخصيص 20 مليار يورو أخرى للجيش الأوكراني وإطلاق محادثات الانضمام.

تزايد الشكوك حول الدعم الأمريكي المستقبلي لكييف

ويعد تأمين مساعدة مالية جديدة من أوروبا أمرا بالغ الأهمية مع تزايد الشكوك حول الدعم الأمريكي المستقبلي لكييف، التي تعتمد على المساعدات المالية الغربية في حربها مع روسيا، ولكن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي يتفاخر بعلاقاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدد باستخدام حق النقض ضد محادثات المساعدات والتوسيع في القمة التي ستعقد في الفترة من 14 إلى 15 ديسمبر.

وتتطلب القرارات الثلاثة - بالإضافة إلى القرار الرابع بشأن حزمة العقوبات الـ 12 التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا منذ بدء الحرب في فبراير 2022 - دعمًا بالإجماع من جميع دول الكتلة البالغ عددها 27 دولة.