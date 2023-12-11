الاحتلال يعترف بمقتل 4 جنود خلال المعارك فى قطاع غزة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية نبأ عاجلا يفيد باعتراف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 4 جنود، خلال المعارك في قطاع غزة.

مقتل 21 جنديًا إسرائيليًا شمال غزة

وقد كشف تقرير فلسطيني عن محاصرة مجموعة من الجنود الإسرائيليين من قبل كتائب القسام في مخيم جباليا بشمال غزة.

وذكر "المركز الفلسطيني للإعلام" اليوم، أن جيش الاحتلال يحاول إنقاذ مجموعة من جنوده الذين تمت محاصرتهم من قبل كتائب القسام في مخيم جباليا وسط معارك ضارية.َ

وكانت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت، اليوم، عن الإجهاز على 21 جنديًا إسرائيليًا في شمال قطاع غزة.

وقالت "القسام"، في منشورات أوردها المركز الفلسطيني للإعلام عبر منصة "إكس" اليوم، إن مجاهديها تمكنوا من استهداف قوات صهيونية خاصة متمركزة في منزلين مفخخين غرب جباليا بعبوات مضادة للأفراد وأكد مجاهدونا مقتل ستة جنود صهاينة بينهم ضابط في الهجوم.