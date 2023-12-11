الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الإضراب الشامل يعم فلسطين تزامنا مع حراك عالمي تنديدا بالعدوان الإسرائيلي

فلسطين
فلسطين

عمّ الإضراب الشامل محافظات  فلسطين، اليوم الإثنين، تنديدا بـالعدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ66 على قطاع غزة، وبالمجازر البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقصف منازل المواطنين الآمنين والمستشفيات ومراكز الإيواء.

 الإضراب يشل جميع مناحي الحياة

وشلّ الإضراب الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية في المحافظات الشمالية، مناحي الحياة كافة، وأُغلقت الجامعات، والبنوك والمصارف، والمحلات التجارية، وسط دعوات جماهير شعبية إلى الاستمرار في فعاليات المواجهة مع الاحتلال في كل المناطق والشوارع والميادين، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

كما شهدت المواصلات العامة إضرابا في جميع الخطوط، وكانت حركة المواطنين طفيفة، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها.

ويأتي الإضراب الشامل، ضمن حراك عالمي، للدعوة لاضراب حول العالم، للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة، وتضامنا مع شعبنا الفلسطيني.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشن قوات الإسرائيلي عدوانا شاملا على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، أسفر عن ارتقاء أكثر من 17،975 شهيدا، ونحو 51،300 جريح، غالبيتهم من الأطفال وكبار السن والنساء، في حصيلة غير نهائية.

 

txt

4 قتلى جدد.. خسائر الجيش الإسرائيلى فى غزة تتخطى الـ100 جندى

وزير الخارجية الأمريكي عن بيع قذائف دبابات لإسرائيل

وفي وقت سابق دافع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، عن "البيع العاجل" لنحو 14 ألف قذيفة دبابات إلى إسرائيل، وهو قرار اتخذ من دون موافقة الكونغرس.

واعتبر "بلينكن" أن احتياجات العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة "تبرر القرار النادر بتجاوز الكونغرس"، في إشارة إلى الصفقة التي تجاوزت قيمتها 106 ملايين دولار.

وأضاف في مقابلتين تلفزيونيتين، مع محطتي "إيه بي سي" و"سي إن إن": إسرائيل تخوض حربا الآن مع حماس، ونريد التأكد من أن لديها ما تحتاجه للدفاع عن نفسها ضد حماس.

وقال الوزير إن ذخيرة الدبابات والدعم المرتبط بها لا يشكل سوى جزءا صغيرا من المبيعات العسكرية لإسرائيل، وإن الباقي يظل خاضعا لمراجعة الكونغرس، مضيفا من المهم للغاية أن يكون للكونغرس صوت في هذا الشأن.

الاضراب قطاع غزة المستشفيات مراكز الإيواء الاحتلال

مواد متعلقة

كتائب القسام تحاصر مجموعة من الجنود الإسرائيليين فى مخيم جباليا

فلسطين تحمّل المجتمع الدولى مسئولية فشل حماية المدنيين ووقف الحرب

الأردن: الحرب على غزة ممنهجة لتهجير سكان القطاع

روحى فتوح: ندعو للضغط على إسرائيل لوقف جرائم الإبادة الجماعية

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

السودانى: العراقيون من دحر داعش وإرهابها

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي

الأكثر قراءة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. المقاومة تشتبك مع قوات الاحتلال وتقذف آلياته بالهاون فى شرق ووسط خان يونس

محمد الباز: الإقبال على المشاركة في الانتخابات يعكس حجم وعى المصريين

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

محمد الباز يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بلجنته بالمنيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

ماجد حبته

ثالث انتخابات رئاسية

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يهاجمون المزارعين وقاطفي الزيتون في بلدة عقربا جنوب نابلس

خلال مكالمة مع بوتين.. نتنياهو يعرب عن استيائه من موقف روسيا داخل مجلس الأمن

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة