الإضراب الشامل يعم فلسطين تزامنا مع حراك عالمي تنديدا بالعدوان الإسرائيلي

عمّ الإضراب الشامل محافظات فلسطين، اليوم الإثنين، تنديدا بـالعدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ66 على قطاع غزة، وبالمجازر البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقصف منازل المواطنين الآمنين والمستشفيات ومراكز الإيواء.

الإضراب يشل جميع مناحي الحياة

وشلّ الإضراب الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية في المحافظات الشمالية، مناحي الحياة كافة، وأُغلقت الجامعات، والبنوك والمصارف، والمحلات التجارية، وسط دعوات جماهير شعبية إلى الاستمرار في فعاليات المواجهة مع الاحتلال في كل المناطق والشوارع والميادين، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

كما شهدت المواصلات العامة إضرابا في جميع الخطوط، وكانت حركة المواطنين طفيفة، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها.

ويأتي الإضراب الشامل، ضمن حراك عالمي، للدعوة لاضراب حول العالم، للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة، وتضامنا مع شعبنا الفلسطيني.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشن قوات الإسرائيلي عدوانا شاملا على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، أسفر عن ارتقاء أكثر من 17،975 شهيدا، ونحو 51،300 جريح، غالبيتهم من الأطفال وكبار السن والنساء، في حصيلة غير نهائية.

وزير الخارجية الأمريكي عن بيع قذائف دبابات لإسرائيل

وفي وقت سابق دافع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، عن "البيع العاجل" لنحو 14 ألف قذيفة دبابات إلى إسرائيل، وهو قرار اتخذ من دون موافقة الكونغرس.

واعتبر "بلينكن" أن احتياجات العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة "تبرر القرار النادر بتجاوز الكونغرس"، في إشارة إلى الصفقة التي تجاوزت قيمتها 106 ملايين دولار.

وأضاف في مقابلتين تلفزيونيتين، مع محطتي "إيه بي سي" و"سي إن إن": إسرائيل تخوض حربا الآن مع حماس، ونريد التأكد من أن لديها ما تحتاجه للدفاع عن نفسها ضد حماس.

وقال الوزير إن ذخيرة الدبابات والدعم المرتبط بها لا يشكل سوى جزءا صغيرا من المبيعات العسكرية لإسرائيل، وإن الباقي يظل خاضعا لمراجعة الكونغرس، مضيفا من المهم للغاية أن يكون للكونغرس صوت في هذا الشأن.