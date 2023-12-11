الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة: 300 مليون شخص فى 72 دولة يحتاجون مساعدات إنسانية خلال 2024

غزة
غزة

قالت الأمم المتحدة، في تقرير لها، اليوم الإثنين، ونشرته صحيفة ذا ناشيونال،  أنه في عام 2024، سيحتاج 300 مليون شخص في 72 دولة إلى مساعدات إنسانية، حيث سيدفع تغير المناخ والنزوح والصراع المزيد من الناس إلى حافة المجاعة، مشيرة إلى أن  الشرق الأوسط ككل، بالإضافة إلى غزة والضفة الغربية، هو المنطقة الأكثر احتياجًا.

جمع 46.4 مليار دولار

وتناشد الأمم المتحدة وشركاؤها جمع 46.4 مليار دولار للمساعدة في الوصول إلى 180.5 مليون من أصل 300 مليون شخص هم في أمس الحاجة إلى المساعدة المنقذة للحياة، وهو ضعف المبلغ المطلوب قبل أربع سنوات.

وقال منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن جريفيث: "لقد تم التوصل إلى هذا الرقم من خلال عملية في كل بلد نعمل فيه، وحيث تعمل الوكالات الإنسانية، من خلال النظر في مستويات الحاجة، وإحصاء السكان المحتاجين، وتجميع القوائم، وتحليلها، ومعرفة من يحتاج إلى ماذا".

وتابع: “لقد بذلت الوكالات الإنسانية في كل دولة من تلك البلدان جهودًا هائلة للحد من تركيزنا على الاحتياجات الأكثر إلحاحًا”.

وقالت الأمم المتحدة  في تقريرها: إن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يؤدي التوتر الجيوسياسي المستمر إلى تأجيج الصراعات التي تؤدي إلى عمليات نزوح واسعة النطاق ونقص الموارد والأزمات الإنسانية الحادة.

وتابعت: وتتطلب هذه التمويلات 13.9 مليار دولار لتلبية احتياجات 53 مليون شخص، وهو ما يمثل أعلى متطلبات التمويل بين جميع المناطق.

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الشرق الأوسط الأكثر احتياجًا 

وقالت الأمم المتحدة إنها تشكل أيضًا 30 في المائة من النظرة العامة الإنسانية العالمية لعام 2024، وقال جريفيث: "من المحتمل أن يكون الشرق الأوسط ككل، بالإضافة إلى غزة والضفة الغربية، هو المنطقة الأكثر احتياجًا".

وعلى وجه التحديد، وجهت ثلاث دول نداءات لجمع أكثر من مليار دولار - الأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا واليمن.

وفي جميع أنحاء المنطقة، نزح 50 مليون شخص في بلدانهم أو كلاجئين عبر الحدود، مما أدى إلى مخيمات مكتظة ومجتمعات مضيفة متوترة.

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