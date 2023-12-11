الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزيرة الثقافة: مشاركة الشباب بالانتخابات الرئاسية دليل على نمو الوعي والإحساس بالدولة

الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني

 قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إنها تأمل بأن تكون الانتخابات الرئاسية  في 2024 موفقة وخطوة نحو مستقبل مطمئن وسعيد، وأهم رسالة هي الحرص على أداء الواجب نحو الدولة من الفئات كلها، كل من له حق الانتخاب يجب أن يشارك ويدلي بصوته ويقوم بواجبه نحو الدولة.

 وأضافت "الكيلاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن لديها العديد من الملاحظات حول المشهد الانتخابي اليوم، وأهمها حرص الشباب على المشاركة، فالصفوف أمام اللجان الانتخابية التي أدلت فيها صوتها كانت طويلة وممتدة وأغلبها من الشباب والفتيات. 

وأوضحت أن هذه كانت لافتة للنظر لأنه كان يؤخذ على الشباب عزوفهم على المشاركة في الانتخابات، وهذا يدل على نمو الوعي والإحساس تجاه الدولة من الشباب وهذا مؤشر طيب ومبشر بالخير. 

المرأة كان لها دورًا كبيرًا في المشاركة بالانتخابات اليوم

وأشارت إلى أنها لاحظت المشاركة الواسعة من المرأة المصرية، والتي لها دور كبير في كل مناحي الحياة، وهذا يدل على وعي كبير بالمسؤولية تجاه الدولة، وأثبت التاريخ أن المرأة المصرية لها دور كبير للغاية في قيادة الحياة في الدولة المصرية.

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