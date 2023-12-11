الإثنين 11 ديسمبر 2023
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سياسي

محمد الزهار يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية: مشهد يدعو للفخر

الدكتور محمد الزهار
الدكتور محمد الزهار

أدلى الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة وطن، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بلجنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية في الدقي.

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مشاركة كثيفة للشباب فى الانتخابات الرئاسية لاستكمال دعم وبناء مقدرات الدولة

إقبال كثيف

وقال "الزهار"، إن الإقبال في اليوم الأول بالتصويت في الانتخابات الرئاسية كان كثيفا من قبل الناخبين، ومنذ الساعات الأولى كان هناك حشود كبيرة من كافة فئات المجتمع، في ظل تعددية الانتخابات الرئاسية التي تشهد تنافس 4 مرشحين ببرامج مختلفة، والمشهد الخاص لاحتشاد المصريين أمام صناديق الاقتراع كان رائعا ويدعو للفخر.

مشهد انتخابي يدعو للفخر

وأضاف أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن المشهد الانتخابي أكثر من رائع، حيث تؤكد اهتمام المواطن المصري وتغيير إيجابي في سلوكياته، ليهتم في رسم مستقبل الوطن مع رئيس خلال السنوات الست التالية، موضحا أن المشهد الانتخابي رائع منذ أول ساعة في جميع أنحاء الجمهوري، ويشير إلى وعي الشعب، والتنظيم الرائع، والالتزام بكل ما قالته الهيئة الوطنية للانتخابات.

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عضو بالشيوخ في الوادي الجديد يُدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت كل التيسيرات للمواطنين 

وأوضح "الزهار"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت كل التيسيرات للمواطنين من أجل الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، حيث تتوافر وجود كراسي متحركة لكبار السن ووجود خيمة وأماكن لانتظار المواطنين حتى يحين دورهم للإدلاء بصوتهم في العملية الانتخابية، بجانب وجود لافتات إرشادية تدل المواطنين على كيفية الإدلاء بأصواتهم ولافتات خاصة بذوي الإعاقة للصم والبكم بلغة الإشارة.

وقال أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة وطن، إن الشعب المصري خلف الدولة المصرية دائما، والطوابير في كل المحافظات، لافتًا إلى أن المحافظات الحدودية قدمت مشهد رائع في المشاركة في الانتخابات، مؤكدًا أن الشعب المصرى يقدم أروع الأمثلة في الوطنية كالعادة منذ الساعات الأولى في الانتخابات الرئاسية في أول يوم تصويت.

الانتخابات الرئاسية الدكتور محمد الزهار حزب حماة الوطن مشاركة كثيفة الهيئة الوطنية للانتخابات

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