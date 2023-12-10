الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

انتخابات الرئاسة| رئيس "دفاع النواب" يُشارك المواطنين فعاليات أول أيام التصويت بالدقهلية

اللواء أحمد العوضي
اللواء أحمد العوضي بالانتخابات الرئاسية

حرص النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، علي التواجد وسط المواطنين منذ اللحظات الاولي لفتح باب التصويت صباح اليوم الأحد، رافعين الأعلام ومرددين الاغاني الوطنية.

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حشود ومسيرات جماهيرية 

وقام النائب الاول لرئيس حزب حماة الوطن، بالمرور علي المقرات الانتخابية  بمحافظة الدقهلية، وسط حشود ومسيرات جماهيرية مؤيدة للرئيس السيسي ، لحث المواطنين علي أهمية المشاركة والتصويت في هذا الاستحقاق الدستوري واختيار السيسي رئيسا لكل المصريين .

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المشاركة واجب وطني

وصرح النائب أحمد العوضي، إن المشاركة في الاستحقاق الدستوري والممثل في الانتخابات الرئاسية 2024، واجب وطني وحق دستوري لكل مصري يطمح ويتمني مستقبل أفضل لوطنه وللاجيال القادمة جيلاً بعد جيل، مؤكداً أن مشاركة المصريين شيوخاً ونساء وشباب وفتيات وأطفال، وبكافه فئاتهم، تعكس الصورة الحضارية والديمقراطية المشرفة للدولة المصرية امام العالم أجمع.

وأشاد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب،  بحرص المواطنين علي التوافد علي اللجان اللانتخابيه منذ الساعات الاولي من فتح المقار الانتخابية امامهم للتصويت، مما يعكس وعيهم الوطني بأهمية المشاركة فى الانتخابات التي تعد استكمال لمسيرة  البناء والاصلاح والتنمية ونجي ثمار الانجازات التي بدأتها الدولة منذ سنوات نحو الجمهورية الجديدة.
 

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ووجه النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات ولقضاة مصر العظماء على ما بذلوه من جهود وطنية في الاستحقاق الدستوري الجاري من تنظيم وإدارة وإشراف لتسهيل عمليات الاقتراع أمام الناخبين، بكل نزاهة ودقة وشفافية ، كما وجه الشكر والتقدير لكافة المصريين لحرصهم علي المشاركة والإدلاء بأصواتهم في تلك الانتخابات الهامة إدراكاً منهم بأهمية دورهم الايجابى فى مسيرة بناء الوطن.

كما قدم اللواء أحمد العوضي، الشكر والتقدير  للمحافظ وجميع القيادات التنفيذية ورجال الشرطة  البواسل بالمحافظة على الجهود التى يقوموا بها لتذليل أى عقبات أو تحديات  وتأمين اللجان وتقديم كل التسهيلات للناخبين والخروج بمشهد انتخابي يليق بمصر والمصريين.

الانتخابات الرئاسية اللواء أحمد العوضي حماة الوطن قضاة مصر الهيئة الوطنية للانتخابات

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