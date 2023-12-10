الانتخابات الرئاسية 2024.. مدارس الكنيسة الإنجيلية بأسيوط ترفع شعار "المشاركة واجب وطني"

تواصلت مدرسة السلام المتطورة بأسيوط التابعة لسنودس النيل الإنجيلي - الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر- وفي الساعات الأولى من بدء العرس الانتخابي، مع مديرية التربية والتعليم وبرعاية عبد العزيز الزنار، وكيل الوزارة، وبحضور القس مايكل رفعت أمين منطقة وجة قبلي، وسيد الشريف، مدير الشؤن التنفيذية والخدمات، وميرڤت، مدير العلاقات العامة بمدرية التربية والتعليم بأسيوط، وداليا تواضروس، أمين مساعد الاقتصادية والاستثمار بأسيوط، ومؤنس منير مدير المدرسة، بعمل مبادرة لتشجيع العاملين للمشاركة الايجابية بالعملية الانتخابية من أجل مصرنا الحبيبة.

وشارك القس مايكل رفعت، أمين منطقة وجه قبلي قائلًا: "انطلاقًا من واجبنا الوطني، وإدراكًا بحجم التحديات التي تواجهها بلادنا الغالية مصر، وإيمانًا منا بأن الايجابية وممارسة الحقوق الدستورية هي التي تشكل وجه الأوطان وترسم حاضرة ومستقبله، انطلقت مبادرة المشاركة واجب وطني للتشجيع للمشاركة في العملية الانتخابية لاختيار رئيسًا لجمهوريتنا، ونسعى أن لا تتوقف المبادرة عند المشاركة في العملية الانتخابية فحسب، بل تتخطى ذلك لكل مجالات الحياة، ويتحول شعار "المشاركة واجب وطني" لشعار عام يدعو للايجابية والوحدة والتكاتف، وتَحمّل كل مواطن مسئوليته في موقعه وعمله، لنشارك جميعا في وبناء هذا الوطن الغالي، حفظ الله مصر من كل سوء".

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.