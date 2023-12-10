الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خلال جولته المسائية.. محافظ أسوان: "نجحنا فى معركة توعية المواطنين بالمشاركة"

جانب من جولة اللواء
جانب من جولة اللواء أشرف عطية بالانتخابات الرئاسية

واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مساء اليوم الأحد، وتزامنًا مع اولى ايام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، جولاته الميدانية بمدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية.

وحرص اللواء أشرف عطية، علي التجول داخل مقار اللجان الانتخابية فى مدرسة ابطال أكتوبر الابتدائية لمتابعة سير العملية الانتخابية، وعدم وجود أي معوقات خلال اليوم الاول من الانتخابات الرئاسية.

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وخلال الجولة، طلب المسئولون عن إحدى اللجان الانتخابية فى لجنة مدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية بالتقاط الصور التذكارية مع محافظ أسوان.

من جانبه، قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن اليوم الأول للعرس الديمقراطى لانتخابات رئاسة الجمهورية شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين على اللجان، وأن هناك 254 لجنة فرعية وتم المرور عليهم بشكل كامل خلال الاستعدادات للانتخابات.

وأضاف “عطية” على هامش جولته المسائية، أن الفترة السابقة للانتخابات الرئاسية كان لدينا مهمة عملنا عليها كثيرًا وهي معركة الوعي.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تنظيم عدة اجتماعات بالتعاون مع الجمعيات الاهلية والدواوين بالمديريات، لتوعية الأهالي بأهمية المشاركة في العرس الديمقراطي، مؤكدًا على أهمية تلك الندوات في خروج ذلك المشهد المشرف في أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية.

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الانتخابات الرئاسية 2024 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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