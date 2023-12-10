الشوط الأول.. برشلونة يتأخر أمام جيرونا في الدوري الإسباني

تقدم فريق جيرونا على مضيفه برشلونة بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي “مونتجويك”، في قمة الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الإسباني.

واستطاع أرتم دوبياك تسجيل الهدف الأول لـ برشلونة في الدقيقة 12 من هجمة مرتدة رائعة، من متابعة لتمريرة من الجانب الأيمن من زميله تسيجانكوف.

وتمكن البولندي روبرت ليفاندوفسكي من إدراك التعادل للفريق الكتالوني في الدقيقة 19 بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها البرازيلي رافينيا من الجهة اليمنى.

واستطاع ميجيل جوتيريز تسجيل الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 40، بعد جملة من التمريرات بين لاعبي الفريق، لتصل الكرة له ويقتحم منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة بيسراه في الشباك.

يُذكر أن جيرونا يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، فيما يتواجد برشلونة في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.