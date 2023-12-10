غدًا.. حفل للموسيقار عمر خيرت الأول فى ديسمبر بدار الأوبرا

يحيي الموسيقار عمر خيرت مساء غدٍ حفله الموسيقي الأول في ديسمبر، وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا.

ومن المقرر أن ينطلق الحفل في الثامنة مساءً بقيادة المايسترو ناير ناجي ويعزف خلاله خيرت باقة متنوعة من أهم مؤلفاته التي قدَّمها طيلة مشواره الفني العريق، وتنوعت إيقاعاتها بين السريع الحماسي والهادئ الرومانسي، وباتت جواهر فنية تجمل دنيا الألحان المصرية والعربية منها:"هى دي الحياة"، "في هويد الليل"، "رابسودية عربية"، "فيها حاجة حلوة"، "إمتى الزمان يسمح يا جميل"، "أندلسية"، "إعدام ميت"، "الخواجة عبدالقادر"، "جيران الهنا"، "النوم في العسل"، "صابر يا عم صابر"، "مافيا"، "عارفة"، "عم أحمد"، "البخيل وأنا"، و"100 سنة سينما"، وغيرها.

ومن المقرر أن يحيي عمر خيرت مساء بعد غدٍ الثلاثاء حفله الثاني لشهر ديسمبر على نفس خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا.

أسعار تذاكر وشروط حضور حفل عمر خيرت بدار الأوبرا

وطرحت دار الأوبرا المصرية تذاكر الحفل للجمهور عبر موقع تذكرتي مقسمة إلى 3 فئات، وجاء الأسعار كالتالي:

الفئة الأولى بمبلغ 1460 جنيها مصريا.

الفئة الثانية بمبلغ 1210 جنيهات مصرية.

الفئة الثالثة بمبلغ 810 جنيهات مصرية.

ووضعت دار الأوبرا عددا من الشروط والتعليمات للجمهور؛ لحضور حفل الموسيقار عمر خيرت بالمسرح الكبير بدار الأوبرا وجاءت كالتالي:

دار الأوبرا المصرية غير مسئولة عن التذاكر التى يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى غير موقع تذكرتي.

تفتح أبواب دخول الحفل قبل ميعاد الحفل بساعة.

عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا، ويلزم ارتداء البدلة كاملة (جاكيت + كرافتة).

غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ممنوع التصوير عقب انطلاق الحفل.

ويقام الحفل ضمن سلسلة حفلات عمر خيرت الشهرية التي ينظمها بالاتفاق مع إدارة الأوبرا المصرية، وتعتبر حفلات عمر خيرت من أنجح الحفلات التي تقدمها الأوبرا وتكون أسعار التذاكر مخفضة مقارنة بأسعار تذاكر حفلاته على المسارح الخاصة، ما يؤدي إلى تزاحم الجمهور وتوافد الجماهير لحضور الحفل في دار الأوبرا.