رئيس المقاولون يحذر اللاعبين من التهاون ويؤكد دعمه لطلعت محرم

حرص المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، على عقد جلسة مطولة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بحضور الجهاز الفني بقيادة طلعت محرم، بعد تكليفه بقيادة الفريق وقبل مواجهة طلائع الجيش المقرر لها الجمعة المقبل في الدوري.

وخلال الجلسة، حرص المهندس محسن صلاح على تحفيز اللاعبين، مؤكدًا دعمه الكامل للجهاز الفني بقيادة طلعت محرم، أحد أبناء النادي المخلصين وجهازه المعاون، للخروج بالفريق من وضعه الصعب في جدول مسابقة الدوري العام.



كما شدد صلاح على أهمية حصد نقاط مباراة طلائع الجيش لإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح ومكانته الطبيعية في جدول المسابقة، مطالبا اللاعبين ببذل أقصى جهد والإلتزام بالتعليمات لإثبات جدارتهم بارتداء قميص المقاولون العرب صاحب التاريخ الكبير في الكرة المصرية والأفريقية.

وأكد على ثقته في اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن طلعت محرم لتجاوز تلك المرحلة وعودة الفريق لوضعه الطبيعي في جدول الدوري.

وقال رئيس نادي المقاولون خلال اجتماعه مع الجهاز الفني واللاعبين إن الإدارة تقف خلف الفريق والجهاز الفني ولا تتوانى عن الدعم والمساندة وأنهم قادرون على تحقيق الانتصارات الفترة المقبلة.

وقرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح توجيه الشكر للكابتن شوقي غريب على الفترة التي قضاها مع الفريق بعد مناقشات، نظرا لوضع الفريق في ترتيب مسابقة الدوري وعدم تحقيق أي فوز حتى الجولة الثامنة.

وقرر مجلس الإدارة تعيين طلعت محرم مديرا فنيا للفريق ومنحه كل الصلاحيات.

ويعد طلعت محرم من أبناء النادي لاعبا ومدربا وحقق مع الفريق بطولتي كأس مصر والسوبر المصري وعمل مدربا مع المقاولون العرب وخارجه، كما حصل مؤخرا على رخصة التدريب A.



وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة، عضو مجلس إدارة النادي، أن المجلس يثق في المدير الفني واللاعبين لتجاوز المرحلة الحالية واستعادة مكانة المقاولون العرب.

رئيس المقاولون يجتمع باللاعبين

رئيس المقاولون يجتمع باللاعبين

رئيس المقاولون يجتمع باللاعبين

رئيس المقاولون يجتمع باللاعبين