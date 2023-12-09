رسميًا.. طلعت محرم مديرًا فنيًا للمقاولون بعد توجيه الشكر لشوقى غريب

قرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، توجيه الشكر للكابتن شوقي غريب، على الفترة التي قضاها مع الفريق، بعد مناقشات نظرا لوضع الفريق في ترتيب مسابقة الدوري وعدم تحقيق أي فوز حتى الجولة الثامنة.

وقرر مجلس الإدارة تعيين الكابتن طلعت محرم مديرا فنيا للفريق على أن يقود التدريبات بداية من اليوم ومنحه كافة الصلاحيات.

ويعد طلعت محرم من أبناء نادي المقاولون العرب لاعبا ومدربا، وحقق مع الفريق بطولتي كأس مصر والسوبر المصري، وعمل مدربا مع المقاولون العرب وخارجه كما حصل مؤخرا على رخصة التدريب A.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي، أن المجلس يثق في المدير الفني واللاعبين لتجاوز المرحلة الحالية واستعادة مكانة المقاولون العرب.

وقرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب فرض عقوبات مالية على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في ظل تراجع النتائج وآخرها التعادل مع الداخلية في الجولة الثامنة للدوري.

كما قرر مجلس الإدارة خصم مبلغ 150 ألف جنيه من كل لاعب مع إيقاف المستحقات حتى تحسن النتائج.

وكانت موقعة المقاولون العرب الأخيرة أمام الداخلية ضمن ختام مواجهات الجولة الثامنة لمسابقة الدورى الممتاز قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف خلال اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ولم تشهد المباراة أى لمحة فنية من جانب الفريقين وظهر تواضع مستوى فريقي الذئاب والداخلية على مدار شوطي اللقاء.

بهذه النتيجة المقاولون العرب رفع المقاولون رصيده إلى 4 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، تعادل في أربع وخسر مثلها، وسجل لاعبو المقاولون 9 أهداف واستقبلت شباكهم 14 هدفًا آخر.

أما الداخلية رفع رصيده إلى 6 نقاط جمعها من 8 مباريات حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في ثلاث مباريات وخسر 4 مباريات وسجل 3 أهداف واستقبلت شباكه 11 هدفا.