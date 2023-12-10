ياسمين عبدالعزيز تكشف لـ"الدستور" سر غيابها عن رمضان 2024

كشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز سر غيابها عن المشاركة في الماراثون الرمضاني المقبل 2024، وذلك بعد نجاح مسلسلها مع زوجها أحمد العوضي الذي يحمل اسم "ضرب نار" وخاضا به الماراثون الرمضاني 2023 وحققا نجاحًا كبيرًا، سواء على منصات التواصل أو لدى المتلقى.

قالت ياسمين، لـ"الدستور":"أنا مش هخوض السباق الرمضاني 2024؛ لأني بحضر لفيلم سينمائي جديد سيتم تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة".

وعن سر انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي فنيًا هذا العام، قالت:"غير مقصود، بس مفيش عمل مناسب يجمع ما بينا، والناس كمان كانت عايزة تشوف كل واحد فينا على الشاشة لوحده، وحقيقي الموضوع مش متخطط له، ومن الممكن أن يجمع بينا عمل فني في القريب العاجل".

حق عرب

انطلق تصوير المسلسل الدرامي الجديد “حق عرب” للفنان أحمد العوضى بأحد اللوكيشنات الخاصة بمنطقة الأهرامات بالجيزة وذلك استعدادًا لمشاركته في الماراثون الرمضاني المقبل.

وجمعت المشاهد الأولى بين أحمد العوضي وميرهان حسين، ويستكمل أبطال العمل التصوير مساء اليوم عقب إدلاء ابطاله بأصواتهم الانتخابية في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت منذ قليل.

مسلسل حق عرب

مسلسل "حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، رياض الخولى، وفاء عامر، ميرهان حسين، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

"حق عرب" يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجم أحمد العوضى في دراما رمضان، بعدما قدم في رمضان الماضى مسلسل "ضرب نار" مع زوجته ياسمين عبدالعزيز، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته ماجد المصرى، مها نصار، هدى الإتربى، انتصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، ضياء عبدالخالق، تامر مجدى، أحمد عبدالله محمود، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدى.