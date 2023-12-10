البابا تواضروس الثاني: التقاعس عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية لا يخدم الوطن

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الانتخابات الرئاسية اليوم تضم 4 مرشحين، ومنهم رئيس الدولة مثل أي دولة في العالم، مشيرًا إلى أن الجميع قدم نفسه وقدم برامجه.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء"، والمذاع عبر فضائية cbc، أنه استقبل المرشحين الأربعة بالكنيسة والوفد المرافق لهم، وسألهم عن بعض القضايا واستمع لردودهم عليها، مؤكدًا أننا على طريق ديمقراطية لبناء الوطن وهذا الامر بالتوعية والثقافة يصل لجموع الناس.

وتابع، أننا نجد المشككين في كل زمان وعلى اعتبارات دينية ولكنها لا تبني أوطان فالمشاركة هي التي تبني الأوطان.

مشاركتنا كمصريين واجبة

واكد أن مشاركتنا كلنا كمصريين واجبة وحق لنا كلنا ونقدمه بفرح أن نشارك في هذا المشهد بفرح شديد في الاختيار وفيه حرية ومسئولية والتقاعس عنها لا يخدم الوطن.