الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الوطنية للانتخابات: كثافة حضور الناخبين في البحر الأحمر عالية ولجنتان تعملان حتى الآن

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات

أكد المستشار عبدالغفار جادالله، رئيس لجنة قسم ثاني الغردقة بمحافظة البحر الأحمر،  أن كثافة  الناخبين في اليوم الأول من أيام التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، كانت ممتازة جدًا.

وأضاف المستشار عبدالغفار جادالله، اليوم الأحد، عبر سكايب خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر بشأن أول أيام التصويت في انتخابات الرئاسة، أن هناك 29 لجنة في البحر الأحمر بقسم ثاني الغردقة ومقيد بهم 124492 ناخبا، مؤكدًا أن هناك لجنتين لا تزالان تعملان إلى الآن نظرًا لكثافة حضور الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية.

الانتخابات الرئاسية 2024

انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم، وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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