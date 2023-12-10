حكاية أغرب مزرعة دواجن في مصر وحفل فؤاد ومنيب باند ببرنامج "سولد أوت"

يستعرض برنامج " Sold Out كامل العدد"، الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد على قناة "CBC"، يوم الخميس المقبل، قصة أغرب "مزرعة فراخ" في مصر، بجلدها الأسود ولحمها الأسود.

يذهب فريق البرنامج إلى منطقة الجمالية ويقابل "منى" الأستاذة التي تعمل كمدرسة صباحًا وأسطى خراطة مساء، وهي تركيبة غريبة وشخصية مثيرة وسيسلط البرنامج الضوء عليها.

وفي يوم الجمعة، يستضيف محمود سعد كل من، فؤاد ومنيب باند أحد أشهر الفرق الموسيقية في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث يسلط الضوء على قصة تأسيس الباند، سولد اوت كامل العدد، وتفاصيل قصة الحلم الذي بدأ باثنين من الموسيقيين من خلفيات مختلفة ومقيمين في بلدين مختلفين.

شروط حضور تصوير الموسم الثاني لبرنامج Sold Out

-غير مصرح بالتصوير خلال تصوير الحلقة.

-تحفظ الكاميرات والموبايلات في خزائن مخصصة قبل الدخول وحتى انتهاء العروض.

-الأطفال الأقل من سن 8 غير مسموح لهم بالدخول.

برنامج Sold Out

تتنوع عروض Sold Out بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وأخرى موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية، كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد.

يتميز كل عرض من Sold Out بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه.

وينقسم البرنامج إلى ثلاث نسخ وهي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفان أحد صناع المحتوى الكوميدي من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل العرض أيضًا فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرها من المفاجآت.



برنامج سولد اوت

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