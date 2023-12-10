“القاهرة الإخبارية”: الاحتلال يستهدف النازحين داخل مدرسة للأونروا فى مخيم جباليا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف النازحين داخل مدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم جباليا شمال شرق قطاع غزة؛ وذلك بحسب إعلام فلسطيني.

وأكد الإعلام الفلسطيني وقوع قصف مدفعي واشتباكات في منطقة الكتيبة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وارتقى اليوم الأحد، عشرات الشهداء الفلسطينيين جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمربع سكني بمخيم جباليا شمال شرق قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد نحو 18 ألفًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.