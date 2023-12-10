الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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“القاهرة الإخبارية”: الاحتلال يستهدف النازحين داخل مدرسة للأونروا فى مخيم جباليا

استهداف المدارس
استهداف المدارس

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف النازحين داخل مدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)  في مخيم جباليا شمال شرق قطاع غزة؛ وذلك بحسب إعلام فلسطيني.

وأكد الإعلام الفلسطيني وقوع قصف مدفعي واشتباكات في منطقة الكتيبة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

 

 وارتقى اليوم الأحد، عشرات الشهداء الفلسطينيين جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمربع سكني بمخيم جباليا شمال شرق قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد نحو 18 ألفًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

 

القاهرة الإخبارية النازحين أونروا مخيم جباليا قطاع غزة خان يونس

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