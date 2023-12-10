الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عمال البترول في سيناء يشاركون في الانتخابات الرئاسية بروح عالية

عمال البترول في سيناء
عمال البترول في سيناء

شارك فريق العاملين في الشركة العامة للبترول في حقول سيناء بفاعلية في عملية انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2024، التي تجري في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الحالي، حيث اتجه العاملون إلى مراكز الاقتراع للمشاركة في العملية الديمقراطية والإدلاء أصواتهم في المقرات الانتخابية.

جاء ذلك تلبيةً لدعوة محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول، لحثّ العمال على المشاركة الفعّالة في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، وذلك في إطار مناخ وطني محمّل بالأمل، ينعكس من خلال سباق رئاسي يتسم بالديمقراطية الكاملة ويُعبر عن إرادة الشعب في اختيار قائد البلاد.

مشاركة العاملين في الشركات

وأكد محمد جبران، أن مشاركة العاملين في الشركات في هذا الاستحقاق الرئاسي تأتي كجزء من مسئوليتهم الوطنية، وتعبيرًا عن ايمانهم القوي بأهمية المشاركة الإيجابية في هذا الحدث الفريد والحيوي في حياة الديمقراطية. يهدفون إلى مواصلة مسيرة البناء والتنمية التي بدأتها الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.

وشدد «جبران»، على أن مصر قد أحرزت تقدمًا كبيرًا في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتسعى جاهدة لاستكمال مسيرتها نحو بناء مستقبل مصر الجديدة.

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وكان وزير البترول، المهندس طارق الملا، أكد فى تصريحات سابقة، أن العاملين في قطاع البترول يتسمون دائمًا بالمشاركة الإيجابية والظهور بمظهر منظم وملتزم في جميع الاستحقاقات السياسية التي شهدتها مصر، مما يعكس الصورة الحضارية لهذا القطاع الرائد.

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