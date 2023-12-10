الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": فجوة كبيرة بين أعداد الجنود الجرحى التى أعلنها جيش الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن هناك فجوة كبيرة بين أعداد الجنود الجرحى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي التي أعلنها الجيش وقوائم الجرحى في المستشفيات؛ وذلك نقلًا عن إعلام إسرائيلي.

وفي وقت سابق، قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، من القدس المحتلة، إن هناك توترًا شديدًا بين الأوساط الإسرائيلية بعد الحديث عن أعداد الجرحى والمصابين في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن الحصيلة النهائية منذ السابع من أكتوبر الماضي حتى يومنا هذا بلغ إجمالي الإصابات في صفوف جيش الاحتلال إلى 6 آلاف حتى الآن، ويتجه الحديث إلى أن هذه الإصابات بالغة الخطورة.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية أن هنالك خسائر فادحة يتكبدها الجيش الإسرائيلي، بالاضافة إلى الخسائر العسكرية من قوة وعدة وعتاد إلى الخسائر في صفوف جنوده.

 

القاهرة الإخبارية الجنود الجرحى الاحتلال قوائم الجرحى فجوة

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