القسام تعلن تدمير 44 آلية عسكرية للاحتلال خلال 48 ساعة

أفادت القاهرة الإخبارية أن فصائل المقاومة الفلسطينية دمرت 44 آلية عسكرية لقوات الاحتلال خلال الـ48 ساعة الماضية؛ وذلك نقلًا عن إعلام فلسطيني.

وقبل قليل، قال أبوعبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام في كلمة صوتية إن مقاتلي حماس دمروا جزئيا أو كليا 180 ناقلة جند ودبابة وجرافة إسرائيلية خلال 10 أيام منذ استئناف القتال في غزة.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية، الأحد، مقتل 10 جنود إسرائيليين بمنطقة الفالوجة شمالي غزة، كما تم استهداف دبابة ميركافا للاحتلال في تل الزعتر، بجانب استهداف قناص إسرائيلي بمنطقة الفالوجة شمال غزة، إضافة إلى قصف آليتين إسرائيليتين في جباليا شمال قطاع غزة.