الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الانتخابات الرئاسية 2024.. زحام شديد في الدقائق الأخيرة قبل غلق اليوم الأول للتصويت

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

اصطف الناخبين أمام لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع قبل غلقها في الدقائق الأخيرة من اليوم الأول لها، الأحد، والتي من المقرر عقدها في حتي يوم الثلاثاء المقبل الذي يوافق 12 من الشهر الجاري ديسمبر لعام 2023.

 

المراسلون الأجانب يتفقدون لجان الانتخاب في العريش ورفح والشيخ زويد (بث مباشر)

وقرر الناخبون في منطقة شبرا النزول للإدلاء بأصواتهم مؤكدين أن صوتهم هو أكبر دليل على حرية الرأي والتعبير في جمهورية مصر العربية، موضحين أنهم قرروا أن يصوتوا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ليستكمل الانجازات التي بدأ بها منذ أن تولي حكم البلاد بتوفيض من الشعب المصري الذي نزل إلى الميادين في ال 30 من يونيو ليخلصهم من حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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