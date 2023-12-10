المراسلون الأجانب يتفقدون لجان الانتخاب في العريش ورفح والشيخ زويد (بث مباشر)
تفقد المراسلون الأجانب لجان الانتخاب في العريش ورفح والشيخ زويد، حسبما نقلت قناة “إكسترا نيوز”، في بث مباشر.
وفي السياق ذاته، أكدت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متابعتها الانتخابات الرئاسية من خلال فريق عمل يرصد على أرض الواقع العملية الانتخابية ويبلغ عدده نحو قرابة 20 ألف متابع من أعضاء التنسيقية ومتطوعين ويُجرى ذلك بتنسيق مع غرف عمليات أخرى يغطون كافة اللجان على مستوى الـ27 محافظة، وبعمل مستمر على مدار الساعة للرصد والمتابعة والتأكد من تطبيق كافة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.
ورصدت غرفة عمليات التنسيقية كثافة الإقبال فى معظم المحافظات على مستوى الجمهورية وانتظام سير العملية الانتخابية دون أى مخالفات تؤثر على سير العملية الانتخابية.
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