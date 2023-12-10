لجان الانتخابات الرئاسية بأسيوط تشهد إقبالًا فى الفترة المسائية من السيدات وكبار السن

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن اللجان الفرعية للانتخابات الرئاسية 2024، بقرى ومراكز المحافظة، تشهد إقبالا كبيرًا فى الفترة المسائية، من السيدات وكبار السن، الذين حرصوا على الذهاب للجان للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التى بدأت اليوم الأحد وتستمر لمدة 3 أيام هى 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً، تحت إشراف قضائى كامل.

وأشار المحافظ إلى أن لجان مراكز ساحل سليم والبدارى وأسيوط وديروط وحى شرق وغرب والغنايم شهدت إقبالا كبيرا مساء اليوم قبيل غلق باب اللجان فى اليوم الأول للانتخابات.

كما تلاحظ توافد أعداد كبيرة من ذوى الهمم الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم فى الاستحقاق الدستورى، لافتا إلى أن اللجان الانتخابية فى اليوم الأول شهدت إقبالا كبيرا منذ الصباح الباكر من المواطنين لاختيار من يمثلهم من مرشحى الانتخابات الرئاسية وسط تأمين كامل من قوات الشرطة وبمشاركة وتنظيم بعض اللجان الشبابية التى تمثل مؤسسات المجتمع المدنى.

وشارك شباب حملة "بشبابها" التابعة لوزارة الشباب والرياضة وشباب لجان المشاركة المجتمعية بمحافظة أسيوط وشباب الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى والمجلس القومى للمرأة والرائدات الريفيات، فى تنظيم دخول المواطنين للجان وتوفير كافة سبل الراحة لهم ومساعدة كبار السن وذوى الهمم من دخول اللجان.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.