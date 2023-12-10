رئيس اتحاد عمال مصر يعلق على المشهد الانتخابي في لجان الانتخابات الرئاسية

علق مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، على المشهد الانتخابي لعمال مصر في لجان الانتخابات الرئاسية، قائلًا:" إن المشهد كان مفاجأة لنا جميعًا، فقد كنا متخيلين أن يخرج الناس للمشاركة في الانتخابات لكن ليس بهذه الكثافة والقوة، وهذا في مجال العمال يعود لأسباب كثيرة جدًا".

وأضاف مجدي البدوي خلال لقائه عبر قناة dmc، مع الإعلامية دينا عصمت، أن السبب الأول، هو أنه خلال الفترة السابقة، كنا دائمًا في حوار مع العمال حول من يصلح ومن يجب انتخابه ولماذا، لافتًا إلى أن كل هذه العوامل مطروحة على الطاولة، ولذلك عندما قررنا الاختيار، كان بناءً على شبه اجماع على اختيار مرشح رئاسي معين، وبالتالي فإن المواطنين والناخبين اليوم اختاروا بإرادتهم، ومن ثم كان يوجد اقبال.

وأوضح أن السبب الثاني من بين الأسباب، هو أن المواطنين يريدون الرئيس الذي يأتي أن يكون له خلفية شعبية قوية، لأن الخلفية الشعبية القوية ستمكن الرئيس بأن يكون له مواقف قوية، خاصة وأن الدولة المصرية تمر بمرحلة صعبة في الوطن العربي، حيث يوجد لدينا تحديات كبيرة اقليمية وغير اقليمية.