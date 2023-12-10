المستشار بولس فهمى: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب دستورى

أكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية وإدلاءهم بأصواتهم في العملية الانتخابية هو حق وواجب على النحو الذي نص عليه الدستور، وهو ما يتعين معه أن يحرص عليه كل مواطن مصري.

جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس المحكمة الدستورية العليا، عقب مشاركته وإدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية، مساء اليوم، وذلك أمام مقر اللجنة الفرعية بمدرسة الشهيد شريف حجاج مناع الابتدائية بمنطقة مصر الجديدة.

وأوضح بولس أن مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية حق وواجب، وقد ورد في باب الحقوق والحريات والواجبات العامة بالدستور، وهو ما يعد فرعًا لأصل هو مبدأ المواطنة.