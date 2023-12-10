إقبال كثيف على لجان الانتخابات الرئاسية في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن اللجان الفرعية للانتخابات الرئاسية 2024، بقرى ومراكز محافظة أسيوط، تشهد إقبالا كبيرًا فى الفترة المسائية، من السيدات وكبار السن، الذين حرصوا على الذهاب للجان للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التى بدأت اليوم الأحد وتستمر لمدة 3 أيام، 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءًا، تحت إشراف قضائي كامل.

وأشار المحافظ إلى أن لجان مراكز ساحل سليم والبدارى وأسيوط وديروط وحى شرق وغرب والغنايم شهدت إقبالا كبيرا مساء اليوم قبيل غلق باب اللجان فى اليوم الأول للانتخابات.

كما تلاحظ توافد أعداد كبيرة من ذوي الهمم الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم فى الاستحقاق الدستوري، لافتا إلى أن اللجان الانتخابية فى اليوم الأول شهدت إقبالا كبيرا منذ الصباح الباكر من المواطنين لاختيار من يمثلهم من مرشحي الانتخابات الرئاسية، وسط تأمين كامل من قوات الشرطة وبمشاركة وتنظيم بعض اللجان الشبابية التى تمثل مؤسسات المجتمع المدني.

وشارك شباب حملة "بشبابها" التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وشباب لجان المشاركة المجتمعية بمحافظة أسيوط، وشباب الأحزاب، ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة والرائدات الريفيات، في تنظيم دخول المواطنين للجان وتوفير كافة سبل الراحة لهم ومساعدة كبار السن وذوي الهمم.

كان محافظ أسيوط قد وجه القيادات النسائية بالمحافظة بتكثيف برامج الرائدات الريفيات لحملات طرق الأبواب واستغلال المقومات البشرية المتاحة بكافة القطاعات لتوعية وحث المواطنين وخاصة السيدات بالقرى والنجوع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، خلال أيام التصويت، تفعيلًا لحقوقهم السياسية التى كفلها لهن الدستور والقانون، معلنا التنسيق الكامل والتعاون بين كافة الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لتخرج الانتخابات في أحسن صورة، لافتا إلى أنه وجه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالقيام بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجستي والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة لتذليل أية عقبات في سبيل تمكين المواطنين من المشاركة بالاستحقاق الانتخابي لخروج العرس الانتخابي بالصورة اللائقة مشددًا على الالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من تعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير المستلزمات طبقًا لتعليمات الهيئة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الانتخابات سوف تجرى داخل 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و451 لجنة فرعية لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألفا و21 ناخبا من مواطني المحافظة بالإضافة إلى 6 لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة، وتسهيلًا عليهم وفقا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

ونوه المحافظ بانعقاد غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة والتنسيق والربط مع كافة الأجهزة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والجهات المعنية لمتابعة الأحداث أولا بأول مشيرًا إلى أنه تم تخصيص أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين والرد عليها، على مدار 24 ساعة.