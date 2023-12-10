الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمين سر حقوق الشيوخ بعد الإدلاء بصوتها: نعيش عرسًا ديمقراطيًا

النائبة الدكتورة
النائبة الدكتورة رشا إسحق

أدلت رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني، ومصر تعيش عرس ديمقراطي، وظهر ذلك من خلال المشاركة المتنوعة والكثيفة من جانب جميع فئات الشعب المصري داخل اللجان الانتخابية.

 المشهد الذي ظهر به الشعب المصري اليوم كان عظيما 

أوضحت رشا، في بيان أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية لم تنته بعد، ويجب على جموع المصريين الاستمرار في الإدلاء بأصواتهم يومي الإثنين والثلاثاء، مؤكدة أن المشهد الذي ظهر به الشعب المصري اليوم كان عظيما ويدل على وعي الشعب بكافة فئاته.

txt

رئيس مجلس القضاء الأعلى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

txt

رئيس قطاع الإرشاد الزراعى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بلجنة الجامعة العمالية

نشهده من ديمقراطية وتعدد أراء المرشحين

ووجهت إسحق الشكر للجهات الأمنية على التنظيم المشرف الذي أظهر للعالم بأكله قدرة الدولة على تنظيم الانتخابات ببراعة وتنظيم شديد، في ظل ما نشهده من ديمقراطية وتعدد أراء المرشحين.

وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ الانتخابات الرئاسية 2024 بمجلس الشيوخ مصر المصريين الإدلاء بأصواتهم للعالم

الأكثر قراءة

أول تعليق من "الوطنية للانتخابات" على تصويت مواطنة سبق أن شاركت بالخارج بإحدى السفارات

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

رسائل أبو عبيدة في الظهور الأخير.. لا استعادة للمحتجزين أحياء دون مفاوضات

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

ملابس زفاف وعُمرة.. لقطات طريفة من انتخابات الرئاسة 2024

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

ماجد حبته

ثالث انتخابات رئاسية

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

خلال مكالمة مع بوتين.. نتنياهو يعرب عن استيائه من موقف روسيا داخل مجلس الأمن

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل