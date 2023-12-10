أمين سر حقوق الشيوخ بعد الإدلاء بصوتها: نعيش عرسًا ديمقراطيًا

أدلت رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني، ومصر تعيش عرس ديمقراطي، وظهر ذلك من خلال المشاركة المتنوعة والكثيفة من جانب جميع فئات الشعب المصري داخل اللجان الانتخابية.

المشهد الذي ظهر به الشعب المصري اليوم كان عظيما

أوضحت رشا، في بيان أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية لم تنته بعد، ويجب على جموع المصريين الاستمرار في الإدلاء بأصواتهم يومي الإثنين والثلاثاء، مؤكدة أن المشهد الذي ظهر به الشعب المصري اليوم كان عظيما ويدل على وعي الشعب بكافة فئاته.

نشهده من ديمقراطية وتعدد أراء المرشحين

ووجهت إسحق الشكر للجهات الأمنية على التنظيم المشرف الذي أظهر للعالم بأكله قدرة الدولة على تنظيم الانتخابات ببراعة وتنظيم شديد، في ظل ما نشهده من ديمقراطية وتعدد أراء المرشحين.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.