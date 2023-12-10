الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رئيس مجلس القضاء الأعلى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

حسني عبداللطيف
حسني عبداللطيف

أدلى حسني عبداللطيف، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى بصوته في الانتخابات الرئاسية، اليوم يرافقه النائبان الأول والثاني لرئيس محكمة النقض محمود سعيد وعبدالعزيز طنطاوي.

وحرص رؤساء الجهات والهيئات القضائية جميعًا على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في يوم الانتخاب الأول، حيث يستمر التصويت على مدى 3 أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وثمن رؤساء الجهات والهيئات القضائية دور الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية، وفق أعلى المعايير الدولية للنزاهة والشفافية، موجهين الشكر للقضاة المشرفين على الانتخابات، مؤكدين أن مشاركة القضاة تمثل واجبا وطنيا مستمدا من قيم أداء رسالتهم السامية في العدالة.

القاضي حسني عبداللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتخابات الرئاسية عبدالعزيز طنطاوي

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