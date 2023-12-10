نجوم الفن والغناء يقدمون واجب العزاء لـ أحمد حلمي في وفاة شقيقه (صور)

حرص عدد كبير من نجوم الفن والغناء على تقديم واجب العزاء للنجم أحمد حلمي بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد والذي فقد شقيقه خالد حلمي يوم الجمعة الماضية.

وحضر العزاء كل من النجم محمد حماقي والنجمة ياسمين عبد العزيز، والنجمة لبلبة، والفنان إيهاب فهمي، والفنان أحمد فهمي وطليقته الفنانة هنا الزاهد، والفنانة ريهام عبد الغفور، والنجم مصطفى قمر، والنجم كريم عبد العزيز، والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ولاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق “شيكابالا” والمؤلف والسيناريست عمرو محمود ياسين، والنجمة شيرين، والفنان محمد ثروت، والشاعر الغنائي والمؤلف أيمن بهجت قمر وعدد من النجوم.

وفاة شقيق أحمد حلمي

وشيَّع الفنان أحمد حلمي جثمان شقيقه الأكبر خالد حلمي إلى مثواه الأخير يوم الجمعة الماضي، وذلك بمدينة بنها من مسجد ناصر بالفلل عقب صلاة الجمعة مباشرة برفقة أفراد أسرته.

وتلقى أحمد حلمي العزاء في وفاة شقيقه الأكبر بمدينة بنها خلال اليومين الماضيين، وذلك بمضيفة عبدالمنعم رياض بالمنشية.

وظهرت علامات الحزن الشديد علي الفنان أحمد حلمي، أثناء تواجده إلي جوار جثمان شقيقه داخل المسجد، واتشحت الأسرة بالسواد حزنا علي الراحل.

تلقى حلمي، العزاء في وفاة شقيقه الأكبر بمدينة بنها لمدة يومين، بمضيفة عبدالمنعم رياض بالمنشية، على أن يتلقى العزاء في القاهرة يوم الأحد المقبل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، فيما تلقت الفنانة منى زكي، العزاء الخاص بالسيدات.

نجوم الفن في عزاء شقيق النجم أحمد حلمي

409524709_375803945125880_8944500683498405233_n

409543719_122117628212104412_1058658691828969681_n

409646205_122117627972104412_5388858130653464829_n

409984871_373609028545410_5399209839411829582_n

410007714_373608831878763_2841447953917029745_n

408937595_373608688545444_5466346652901830848_n

409548369_774153871405295_7037531312027701305_n