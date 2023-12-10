الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالدقى

حريق
حريق

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالدقي دون وقوع إصابات بمحافظة الجيزة.

تلقت الإدارة العامة للحماية المدنية بلاغًا بتصاعد أدخنة كثيفة داخل شقة سكنية فى الدقي، على الفور جرى الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التحقيقات.

تبين أن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي تسبب في حريق وقع داخل شقة سكنية بالدقي.

 تم فرض كردون أمني لمحاصرة الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

قوات الحماية المدنية بالجيزة قة سكنية بالدقي محافظة الجيزة أدخنة كثيفة سيارات إطفاء

مواد متعلقة

السيطرة على حريق شقة سكنية فى الدقى

"القاهرة الإخبارية": اندلاع حريق بمراكز إيواء شمال غزة إثر قصف لمدفعية الاحتلال

السيطرة على حريق بشقة سكنية في أبو النمرس.. والتحريات: "تسريب غاز"

المعمل الجنائى يعاين موقع مصرع سيدة فى حريق شقة بالحدائق

الأكثر قراءة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

رسائل أبو عبيدة في الظهور الأخير.. لا استعادة للمحتجزين أحياء دون مفاوضات

عاجل.. ملابس زفاف وعُمرة.. لقطات طريفة من انتخابات الرئاسة 2024

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

صوتك الانتخابي أمانة.. مواعيد انتهاء عمل لجان الانتخابات أول يوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

خلال مكالمة مع بوتين.. نتنياهو يعرب عن استيائه من موقف روسيا داخل مجلس الأمن

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل