السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالدقى

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالدقي دون وقوع إصابات بمحافظة الجيزة.

تلقت الإدارة العامة للحماية المدنية بلاغًا بتصاعد أدخنة كثيفة داخل شقة سكنية فى الدقي، على الفور جرى الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التحقيقات.

تبين أن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي تسبب في حريق وقع داخل شقة سكنية بالدقي.

تم فرض كردون أمني لمحاصرة الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.