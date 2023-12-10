الانتخابات الرئاسية 2024.. "نبيلة" أسيوطية لم يمنعها تقدم السن وضعف الحركة من التصويت ليلا

جسدت السيدة نبيلة يعقوب جرجس البالغة من العمر ٦٢ عاما، مثالا للوطنية الخالصة الممزوجة بالانتماء الحقيقي لمصر.

"نبيلة يعقوب جرجس" سيدة تقطن قرية بوق بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، لم يثنها تقدمها في العمر عن الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية التي بدأ التصويت فيها اليوم وتستمر حتي الثلاثاء المقبل الموافق ١٢ ديسمبر الجاري.

ولم تكن السن فقط هي أحد مظاهر الانتماء لدي تلك السيدة في التوجه للجنة الانتخابات، بل كان الليل عائقا أمامها كونها لا تقدر على الحركة بسهولة إلا باستخدام الكرسي المتحرك والاستعانة بمن يساعدها.

فقد أتت تلك السيدة المسنة ليلا وهي تحمل بين جنباتها عشقا للوطن وحبا وانتماء عانق السماء.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.