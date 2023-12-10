الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الجمل: عمال مصر ردوا الجميل بملحمة وطنية.. حبًا فى السيسى ودعمًا للدولة

عبد المنعم الجمل
عبد المنعم الجمل

أكد عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، أن عمال مصر دائما يتقدمون الصفوف مع كل استحقاق دستوري تشهده البلاد.
وقال الجمل إن الإقبال الكبير الذي شهده اليوم الأول للانتخابات الرئاسية من قبل العاملين بكل القطاعات ومختلف الفئات العمرية، ليس مفاجئا لنا، فدائما معدن الشعب المصري يظهر في الشدائد.

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روح التحدي

أعرب الجمل عن سعادته بروح التحدي التي خرج بها كل مواطن مصري للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، قائلا إن الجميع خرج وبداخله رسالة يحاول توصيلها للعالم بأن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية، وأن تأييده للرئيس السيسي هو دعم للدولة المصرية.

ووجه الجمل الدعوة لكل مصري أن يؤدي واجبه تجاه وطنه، ويشارك في أهم استحقاق دستوري من أجل استمرار البناء والتنمية.

سير العملية الانتخابية

كما وجه الجمل الشكر الي الهيئة الوطنية للانتخابات لما تقوم به من دور يسهم في سير العملية الانتخابية بكل يسر وسهولة، نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الهيئة للتسهيل علي مشاركة المواطنين وخاصة المغتربين.

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وقال الجمل إن اليوم الأول للانتخابات الرئاسية اتسم بروح الوطنية التي ملأت كل اللجان الانتخابية، معربا عن سعادته بحرص المرأة المصرية علي المشاركة واصطحاب أطفالها معها لتعلمهم درسا ميدانيا عن معني الوطن والمواطنة وأهمية المشاركة السياسية.

عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية

انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.


وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.


كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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