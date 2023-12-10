الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المئات على لجنة كوم الشقافة الإعدادية بالإسكندرية (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

احتشد المئات من المواطنين في محافظة الإسكندرية، أمام لجنة “كوم الشقاقة ”، للمشاركة والتصويت في انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2024م.

ونظم المشاركون مسيرات حاشدة لدعم المشاركة في انتخابات  الرئاسة، وممارسة حقوقهم الدستورية في اختيار رئيس مصر القادم.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

المواطنين محافظة الاسكندرية كوم الشقاقة انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2024م الانتخابات الرئاسية

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