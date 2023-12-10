"كتلة الحوار": الانتخابات علينا حق.. فلا تفريط فى حق ولا تخاذل فى واجب
أكد باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، أن المصريين يثقون في المرشح الرئاسي الذي ينتمي إلى مؤسسات الدولة ويتقن إدارتها وشئونها.
وأشار عادل، في حواره مع الإعلامي خالد أبوبكر على قناة "أون"، إلى أن الأحزاب تعاني من تأخير في العمل السياسي، وأن هناك مشكلة في أدائها يتحملها الطرفان الأحزاب والدولة.
وقال مؤسس ورئيس كتلة الحوار إن المرشح الرئاسي يجب أن يكون ناجحًا في تجاربه، وأن يمتلك شخصية مميزة تتسم بالإقناع والصدق، وأن هذه الصفات هي التي تحكم السياسة في النهاية، مضيفًا أن الناس يشعرون بصدق المرشح خلال حديثه للجمهور.
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