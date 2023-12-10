عاجل.. ملابس زفاف وعُمرة.. لقطات طريفة من انتخابات الرئاسة 2024

شهد اليوم الأول من انتخابات الرئاسة 2024 لقطات طريفة عند إدلاء المصريين بأصواتهم من خلال ظهورهم بملابس مختلفة، من أجل تشجيع وحث المواطنين على النزول والمشاركة في عملية الاقتراع.

وفتحت اللجان أبوابها منذ التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً ولمدة 3 أيام من أجل إتاحة المشاركة للمصريين في الاستحقاق الدستوري والإدلاء بأصواتهم واختيار الرئيس الجديد.

ملابس الزفاف

وشهدت دائرة منشأة القناطر في الجيزة ظهور عروسين بملابس الزفاف وهما يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية، خلال اليوم الأول منها، إلى جانب احتفالات من قبل الناخبين بهم وبالعرس الانتخابي.

وانضم مواطنون من مدارس أخرى للمشاركة في عملية الترحيب بالعروسين وسط حفل الزفاف والزفة البلدي، بجانب تشغيل الأغاني للاحتفال بالعروسين وكذلك بالانتخابات المصرية.

ملابس الإحرام

ومن المواقف الطريفة التي شهدتها لجان الانتخابات الرئاسية في اليوم الأول مع توافد المواطنين على اللجان من أجل الاقتراع، ظهور رجل يقوم بالإدلاء بصوته وهو يرتدي ملابس الإحرام.

وظهر الرجل بملابس الإحرام البيضاء من أجل الإدلاء بصوته وكذلك حث المواطنين على النزول والمشاركة واختيار الرئيس القادم، وقام بالتقاط الصور التذكارية مع المواطنين والناخبين أمام مقر لجنته.

تضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة المرشح الرئاسي السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.