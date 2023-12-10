انطلاق مسيرات حاشدة من جامعة القاهرة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

انطلقت من جامعة القاهرة، مسيرات حاشدة للمشاركة الفعالة والإيجابية في ماراثون الانتخابات الرئاسية المصرية، والتي تبدأ اليوم وتستمر على مدار 3 أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار من الديمقراطية والحرية التامة، وبما يعكس حرص الجامعة على أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم.

وخرج في المسيرات الانتخابية منتسبو الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام، والطلاب، والعاملين ومديري الإدارات، تأكيدًا لدعم الوطن والمشاركة في التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل

وتُعد جامعة القاهرة من أكبر الجامعات المصرية التي تشارك في الانتخابات الرئاسية بفاعلية وبمختلف الوسائل خاصة وأنها تمثل بيتًا للمصريين جميعا بمختلف فئاتهم وشريكًا فعالًا في التنمية المُستدامة بمصر وتُعد جزءً حيويًا من النسيج المجتمعي ولها دور فعال في دعم الوطن وتعزيز الممارسة الإيجابية الديموقراطية.

وقد نظمت جامعة القاهرة سلسة من الندوات تحت شعار "انزل شارك.. مصر هي الأهم" بهدف توعية منسوبي الجامعة بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية والتي تُعد واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا ولها تأثير في صناعة الحاضر والمستقبل، وانعكس ذلك على المشاركة الفعالة لجميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين في الانتخابات الرئاسية منذ الساعات الأولي من إنطلاق وبدء العملية الانتخابية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.