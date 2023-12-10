شيحة: مصر تفاعلت بشكل كبير مع ملاحظات ملف حقوق الإنسان

قال المستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية لها إدارة سياسية فى مجال حقوق الإنسان ضمن رؤية ٢٠٣٠، لافتا إلى أنه مازال هناك العديد من قضايا حقوق الإنسان مثل حرية الرأى والتعبير.

أضاف شيحة أن الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية تفاعلت دوليا مع الملاحظات الموجهة لها فى ملف حقوق الإنسان خاصة منذ 2019، إضافة إلى تسليم الدولة تقريرها للجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان، وتقريرها للمفوضية الدولية المناهضة للتعذيب، وذلك ضمن فعاليات المائدة المستديرة "الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.. اليوبيل الماسي ٧٥ عامًا ١٩٤٨ - ٢٠٢٣"؛ التى بدأت مساء الأحد، ضمن فعاليات لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والمستشار الدكتور خالد القاضي مقرر لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان ورئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة.

وشهدت المائدة المستديرة مشاركة السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وسفراء سلطنة عمان وقطر بالقاهرة، والدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي العام، ونيافة الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والمستشار بدر الطويل رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة الثقافة، والدكتور جميل حبيب عضو مجلس الشيوخ، والدكتور حسن عبدالحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية، والإعلامية دينا عبدالكريم عضو مجلس النواب، والمستشارة رشا الشنواني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري والمستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير التدريب بدار الإفتاء، الدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، والمستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق، والدكتورة هالة رمضان رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.