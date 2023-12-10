قبيلة بني هلال بأسوان تتوافد بكثافة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

شهدت اللجان الانتخابية بمدارس الشهيد عبدالله منصور ونوبى حسن سعيد، التابعين لدائرة مدينة أسوان، الأحد، توافد أبناء قبيلة بني هلال فى حملة شعبية لإرشاد الناخبين ومتابعة سير العملية الانتخابية ضمن انتخابات الرئاسة المصرية 2024، إضافة إلى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية للمرشح الرئاسي السيسي لاستكمال فترة رئاسية جديدة للمرة الـ3.

من جانبه، قال عمرو محفوظ، أحد قيادات حملة بنى هلال لدعم الرئيس لسيسي إنه لأول مرة يكون هناك مشاركة كبيرة لقبيلة بنى هلال بالانتخابات الرئاسية.

وأضاف أن الحشود الكبير للمواطنين بالانتخابات الرئاسية الهدف منه أن تصبح أسوان صاحبة تكون أعلى تصويت لمحافظات الجمهورية، وان الهدف تحقق بالفعل.

وأوضح أنهم لديهم الوعى الجيد حول أن لابد داخل كل دولة ديمقراطية يشارك فيها جميع ابناءها لاختيار رئيس الدولة، وأن قبيلة بنى هلال تدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مشواره فى تطوير البلاد.

وأشار إلى انه يتم تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للناخبين من سيارات لنقلهم، واستخراج بياناتهم ومساعدة كبار السن في الوصول للجان مع رجال الأمن المسئولين عن تأمين الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.