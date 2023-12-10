الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عرس ديمقراطي لانتخاب الرئيس.. "الدستور" يرصد ردود أفعال المواطنين في أول أيام التصويت

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

حرص المواطنون من كبار السن على التوافد للمشاركة والتصويت في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

المواطنة كريمة علاء، قالت لـ"الدستور"، إنها جاءت إلى مدرسة عابدين الثانوية للبنات، للإدلاء بصوتها في أول أيام الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أنها حضرت برفقة زوجها للمشاركة في الاستحقاق الدستوري واستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة واختيار الرئيس القادم.

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وقالت المواطنة سميرة عبدالله، إنها قررت الإدلاء بصوتها دفاعًا عن مستقبل مصر في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة، مُعربًة عن دعمها للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

فيما قال عثمان محمد، إنه جاء ليدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية لحماية المشروعات العظيمة واستمرار عملها من خلال انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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الانتخابات الرئاسية 2024 

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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