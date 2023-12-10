محافظ أسيوط يتفقد لجنة الشهيد أحمد فايز الثانوية بنات بحي شرق

واصل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الأحد، جولته الميدانية على مقار اللجان الانتخابية، بتفقد مقر لجنة مدرسة الشهيد أحمد فايز الثانوية بنات بحي شرق أسيوط، وسط اقبال كبير من المواطنين وبخاصة الشباب والسيدات، لمتابعة سير عملية الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الأول والتأكد من توفير كافة سبل الراحة والأمان للمواطنين أثناء الادلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري.

رافقه خلال الجولة التفقدية عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ وعبد الطيف فضالة رئيس حي شرق وسيد الشريف مدير عام الجهاز التنفيذي للخدمات بمديرية التربية والتعليم وعماد محمود مدير التعليم الثانوي وممثلي الكيانات الشبابية بالمحافظة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد اللجان الفرعية بمقر مدرسة الشهيد أحمد فايز الثانوية بنات بحي شرق وسط توافد كبير من الشباب والسيدات وكبار السن والتقى المحافظ ببعض المواطنين داخل مقر اللجنة موجهًا لهم الشكر على حرصهم على التصويت في الانتخابات والتحلي بالايجابية.

كما اطمأن على توفير الكراسي المتحركة لكبار السن بجميع اللجان والأماكن المخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتوافر كراسي متحركة للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم، كما التقى بعض ضباط وأفراد قوات التأمين من الشرطة وبعض أعضاء الشرطة النسائية وطالبهم باليقظة وتقديم كافة المساعدة للمواطنين والتقى أيضًا بعض المستشارين من رؤساء اللجان والمشرفين على اللجان واطمأن منهم على انتظام عمليات التصويت بسهولة ويسر كما تفقد الإجراءات الأمنية لكافة اللجان وتواجد افراد الأطقم الطبية والتمريض باللجان.

ووجه الشكر للفريق الطبي التابع لمديرية الصحة والخاص بالكشف على المواطنين من أمراض السكر والضغط بالمجان داخل مقار اللجان.

وأشاد المحافظ بمشاركة كبار السن والسيدات في التصويت في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية معلنًا تقديم كافة الدعم والمساعدة لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضاري والديمقراطي الذى يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون مجددًا مناشدته للمواطنين للنزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطي لانتخابات الرئاسة المصرية 2024.