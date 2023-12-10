نبيلة عبيد للمصريين: "اصبروا.. الغلاء موجود فى العالم كله"
عبّرت الفنانة نبيلة عبيد عن سعادتها بالإقبال الكبير على لجان الانتخابات، مؤكدة أنها تعلم ماذا تقول ولمصلحة من ستصوت؛ لأنه الوحيد الذي يحب البلد وقلبه عليها.
ووجهت نبيلة في تصريحات تلفزيونية لقناة "cbc" رسالة إلى من يتحدثون عن الغلاء، مؤكدة أنه موجود في كل العالم بسبب الحروب وعلينا أن نصبر وأن شيئًا فشيئًا سينخفض، وعلى الجميع أن يتحمل.
وأكدت أن التصويت في الانتخابات الرئاسية ليس فيه أي كسل، لأن فيه مصلحة البلد ومصلحتنا جميعًا، مشيرة إلى أن البلد الآن تعيش في أمان، وذلك بعد أن كانت تخاف أن تنام، وكانت تستعين بأمن إضافي إلى جانب أمن منزلها لحمايتها.
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