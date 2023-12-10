الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غرفة عمليات الوفد: الانتخابات الرئاسية في يومها الأول ظهرت بشكل مرضي

المرشح الرئاسي الدكتور
المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة

قال الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام لحزب الوفد المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة أن حزب الوفد والحملة الانتخابية لرئيس الحزب تابعا باهتمام بالغ سير العملية الانتخابية في يومها الأول.

ظهرت بشكل مرضي في ظل الاشراف القضائي

وأكد الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام لحزب الوفد المتحدث الرسمي باسم الحملة، أن الانتخابات في يومها الأول ظهرت بشكل مرضي في ظل الاشراف القضائي من الهيئة الوطنية للانتخابات وتأمين القوات المسلحة والشرطة المصرية.

وأشار "الهضيبي" إلى أن الإقبال في اليوم الأول يعطي مؤشرا علي إدراك شعب مصر العظيم لأهمية هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، وأن الديمقراطية تعني المشاركة وان التغير وتداول السلطة طريقه الوحيد صناديق الاقتراع.

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وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

السكرتير العام لحزب الوفد المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة حزب الوفد ضباط القوات المسلحة والشرطة بالرقم القومي

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