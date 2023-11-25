السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

النائب حازم الجندى: محافظة الغربية من أهم معاقل حزب الوفد

المؤتمر الثالث لمرشح
المؤتمر الثالث لمرشح الرئاسى عبد السند يمامة

أكد النائب حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الغربية ورئيس لجنة الوفد بالمحافظة، أن محافظة الغربية من أهم معاقل حزب الوفد بسبب أن قيادات حزب الوفد القدامى من الغربية، مشيرًا إلى أن ذلك المؤتمر هو الثالث لمرشح الرئاسة الدكتور عبدالسند يمامة مرشح الوفد.
وأضاف أن محافظة الغربية فى التصويت سيكون لها نصيب الأسد فى العرس الديمقراطى، موضحًا أن الشعب المصرى لا يملى عليه آراءه، مشيرًا إلى أن الحزب يوجد به العديد من قامات كبيرة والتى قامت بوضع البرنامج الرئاسى.

وكان قد بدأ المؤتمر الحاشد للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم. المؤتمر تنظمه اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية برئاسة المهندس حازم الجندي، وشهد المؤتمر إقبالًا كبيرًا من أبناء محافظة الغربية للاستماع لخطاب الدكتور عبدالسند يمامة وبحضور قيادات الوفد وأعضاء الهيئة العليا وأعضاء لجان الوفد على مستوى الجمهورية، ومن المقرر أن يوضح عبدالسند يمامة المرشح الرئاسي ورئيس حزب الوفد خلال المؤتمر رؤيته الشاملة من خلال عرض برنامجه الانتخابي كاملًا. 

جدير بالذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة المرشح الرئاسي قد عرض في المؤتمرات السابقة التي قد عقدت في محافظتي الدقهلية وبورسعيد البرنامج الانتخابي، مؤكدًا أنه يرتكز على رؤية إصلاحية شاملة وحلول واقعية قابلة للتنفيذ، وأن برنامجه يركز على أن الإصلاح السياسي هو المدخل إلى الإصلاح الاقتصادي بمصر.

معاقل الوفد بالغربية الدكتور عبد السند يمامة مرشح الوفد نصيب الأسد العرس الديمقراطي رؤيته الشاملة

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