عميد طب الزقازيق: الجميع يحتشد دعمًا للدولة وسيادتها

قال د. أحمد عناني، عميد كلية طب الزقازيق، إن جامعة الزقازيق بأساتذتها وطلابها يحتشدون اليوم للنزول للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وذلك دعمًا للدولة المصرية.

وأضاف عناني أنه وجب على الجميع المشاركة فى اختيار رئيس مصر ودعم سيادتها وجيشها ومؤسساتها عن طريق النزول والمشاركة فى ذلك العرس الديمقراطى.

وأكد أن كل المصريين يرون الوضع الخطر الذى يحيط بمصر ويحتاج قوة وصرامة، وأنه لا يستطيع أى شخص مواجهة تلك التحديات منفردًا، ما يقتضي مساندة جميع الشعب لقيادته السياسية منذ اختيارها وحتى دعمها فى كل القرارات.

ويبلغ إجمالى من لهم حق التصويت بجنوب وشمال الشرقية 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة أمام 980 مركزًا انتخابيًا، تستوعب 25 لجنة عامة و1016 لجنة فرعية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.